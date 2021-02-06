شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتحرك إلى ملعب التدريب بقطر استعدادًا للبايرن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحركت حافلة فريق الكرة بالأهلي من فندق الإقامة إلى ملعب التدريب من أجل خوض مران الفريق الأحمر استعدادًا لمواجهة بايرن ميونيخ يوم الاثنين في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وطلب أعضاء فى الجهاز الفني للأهلي من بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، عدم الدفع بالكونغولي والتربواليا أساسيًا فى مباراة بايرن ميونيخ بنصف نهائي مونديال الأندية، وأكد أكثر من عضو بالجهاز الفني خلال حديثهم خلال الساعات الماضية مع موسيمانى على ضرورة الاعتماد على محمد شريف فى المباراة المرتقبة وإحالة المهاجم الكونغولى المنضم للأهلي في يناير الماضي للدكة، فى ظل المستوى المتواضع الذى يقدمه الفترة الماضية وآخرها لقاء الدحيل القطري الذى فاز فيه الأهلي بهدف نظيف.

ويرى المطالبون بعدم مشاركة بواليا أساسيًا في مباراة بايرن ميونيخ أن المهاجم الكونغولي لا يُجيد اللعب على الهجمة المرتدة التى سيلعب عليها الأهلي في لقاء البايرن التاريخي، لذا من الأفضل الاستعانة بمحمد شريف صاحب السرعات.

واتفق بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، مع جهازه المعاون على الدفع بثلاثى خط الوسط حمدى فتحى وعمرو السولية والمالى آليو ديانج فى التشكيل الأساسى لمباراة بايرن ميونيخ الألمانى بعد غد فى نصف نهائى مونديال الأندية.