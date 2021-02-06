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القاهرة - سامية سيد - حقق المصري البورسعيدي فوزا غاليا على خصمه المقاولون العرب بهدف سجله عمر كمال عبد الواحد في الدقيقة 47 من عمر المباراة التي أقيمت على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في الجولة 12 من عمر الدوري المصري الممتاز.

بهذا الفوز ارتقى المصري البورسعيدي للمركز الثالث فى ترتيب جدول الدوري برصيد 20 نقطة بعدما لعب 11 مباراة فاز فى 5 وتعادل في 5 وخسر لقاء وحيد وسجل لاعبوه 14 هدفا وتلقت شباكه 5 أهداف ومازال لديه لقاء مؤجل.

بينما احتل المقاولون العرب المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 11 نقطة بعد أن لعب 12 مباراة فاز في ثلاث مباريات وتعادل في مباراتين وخسر 7 مواجهات وسجل لاعبوه 12 هدفا وتلقت شباكه 17.

أهداف مباراة المصرى ضد المقاولون في الدوري

جاءت أحداث الشوط الأول سريعة وحاول كل فريق تهديد مرمى الآخر وأخطر الهجمات كانت لفريق المقاولون عن طريق مهاجمه أحمد حسن مكي الذى سدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 3 وتصدى لها الحارس أحمد مسعود بقدمه قبل أن يرد للمصري عن طريق أوستين أموتو بتسديد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء ولكن تصدى لها الحارس محمود أبو السعود ثم شتتها الدفاع.

في الشوط الثانى تبادلا الفريق الهجمات ةإهدار الفرص وحاول المقاولون العرب تعديل النتيجة ولكن كل محاولات ذئاب الجبل باءت بالفشلب في الوقت الذى فشل فيه لاعبو الفريق البورسعيدي في تعزيز النتيجة رغم هجماتهم المتواصلة حتى انتهى اللقاء بفوز أبناء القلعة الباسلة بهدف دون رد.

وجاء تشكيل المصري، على النحو التالي: حارس المرمى: أحمد مسعود،خط الدفاع: علاء عطا، أحمد شوشة، عمرو موسى، أحمد شديد قناوي،خط الوسط الدفاعي: إيزي إيميكا، فريد شوقي،خط الوسط الهجومي: محمد عنتر، عمر كمال عبدالواحد، سعيدو سيمبوري.

أهداف مباراة المصرى ضد المقاولون في الدوري

بينما جاء تشكيل المقاولون كالتالى :حراسة المرمى: محمود أبو السعود،خط الدفاع: أمير عابد، فادى ، محمد سمير، أحمد عبد العزيز،خط الوسط: وسيم نغموشى، يوسف الجوهرى، عبدالله ياسين ، أحمد شكرى،خط الهجوم: داودا، أحمد مكي.

وانتهت مواجهة الدور الأول لدوري الموسم الماضى بالجولة السابعة للمسابقة وأقيمت على ستاد السويس فى 12 ديسمبر 2019 بفوز المقاولون العرب بهدف دون رد سجله محمد سمير من ركلة جزاء

وانتهت مواجهة الدور الثانى لدوري الموسم الماضى بالجولة الرابعة والعشرين للمسابقة على ستاد برج العرب بالاسكندرية فى 3 سبتمبر 2020 بفوز المقاولون العرب بهدفين دون رد سجلهما لويس هنيستروا ومحمد عصام.