شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تشكيل مباراة المصرى والمقاولون بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن علي ماهر المدير الفني للمصري البورسعيدي، وعماد النحاس مدرب المقاولون العرب، عن تشكيل فريقيهما قبل المواجهة التي تنطلق بينهما بعد قليل، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في الجولة 12 من عمر الدوري المصري.

وجاء تشكيل المصري، على النحو التالي: حارس المرمى: أحمد مسعود، خط الدفاع: علاء عطا، أحمد شوشة، عمرو موسى، أحمد شديد قناوي، خط الوسط الدفاعي: إيزي إيميكا، فريد شوقي،خط الوسط الهجومي: محمد عنتر، عمر كمال عبدالواحد، سعيدو سيمبوري.

بينكا جاء تشكيل المقاولون كالتالى: حراسة المرمى: محمود أبو السعود،خط الدفاع: أمير عابد، فادى ، محمد سمير، أحمد عبد العزيز،خط الوسط: وسيم نغموشى، يوسف الجوهرى، عبدالله ياسين ، أحمد شكرى، خط الهجوم: داودا، أحمد مكي.

ويحتل المقاولون العرب المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 11 نقطة بعد أن لعب 11 مباراة فاز في ثلاث مباريات وتعادل في مباراتين وخسر 6 مواجهات وسجل لاعبوه 12 هدف وتلقت شباكه 16 هدفا فيما يحتل المصرى البورسعيدى المركز الرابع برصيد 17 نقطة بعد أن لعب 10 مباريات فاز في 4 وتعادل في 5 وخسر لقاء وحيد وسجل لاعبيه 13 هدف وتلقت شباكه 5 أهداف ومازال لديه لقاء مؤجل.

تاريخيا تحمل مواجهة اليوم الرقم 73 بين الفريقين في الدوري، شهدت تفوقا ملحوظا لذئاب الجبل بتحقيق 23 فوزا مقابل 17 فقط لأبناء بورسعيد، وتعادل الفريقان في 32 مباراة منها 19 مباراة سلبية.

سجل المقاولون 68 هدفا مقابل 53 هدفا للمصري منها ثمانية أهداف سجلها جمال جودة الهداف التاريخي للمواجهات الرسمية في الدوري وتعادل الفريقان 8 مواجهات متتالية، بينما لعب المقاولون 16 مباراة دون هزيمة، مقابل 10 فقط للمصري.

أول مواجهة بين الفريقين كانت موسم 1978/1979 بعد صعود المقاولون العرب وبالتحديد في الأسبوع الرابع "الجمعة 3 نوفمبر 1978" بملعب حلمي زامورا.

تعادل الفريقان بهدف لكل فريق تقدم الضيوف عن طريق مسعد السقا في الشوط الأول في شباك عبدالرحمن غانم، وتعادل حمدي نوح في الشوط الثاني في شباك فاروق رضوان، وأدارها الحكم الراحل محمد حسام الدين، وتعادل الفريقين في بورسعيد سلبيا.

وفى الموسم التالي تبادل الفريقان الفوز كلا في ملعبه بنتيجة هدف دون مقابل، في الدور الأول فاز المصري ببورسعيد بهدف سجله شيرين أبو النور في الشوط الأول "4 يناير 1980" في الأسبوع الثالث عشر، وفى القاهرة رد المقاولون اعتباره وفاز بهدف نبيل إبراهيم في الشوط الأول أيضا.

وانتهت مواجهة الدور الأول لدوري الموسم الماضى بالجولة السابعة للمسابقة وأقيمت على ستاد السويس فى 12 ديسمبر 2019 وانتهت بفوز المقاولون العرب بهدف دون رد سجله محمد سمير من ركلة جزاء

وانتهت مواجهة الدور الثانى لدوري الموسم الماضى بالجولة الرابعة والعشرين للمسابقة على ستاد برج العرب بالاسكندرية فى 3 سبتمبر 2020 بفوز المقاولون العرب بهدفين دون رد سجلهما لويس هنيستروا ومحمد عصام.