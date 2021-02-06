شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم السبت 6 / 2 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم السبت 6 / 2 / 2021 العديد من الأحداث والأخبار الرياضية المهمة، على رأسها سحب قرعة دور الـ32 بكأس مصر ووقوع الأهلى فى مواجهة النصر، بينما يلتقى الزمالك نظيره حرس الحدود، بجانب استبعاد بن شرقى وفتوح من قائمة الزمالك لمباراة الاتحاد السكندرى.

صلاح وتريزيجيه يدعمان لاعبي الأهلي قبل مباراة البايرن فى مونديال الأندية

كشف مصدر داخل النادي الأهلي أن لاعبي الفريق الأحمر الدوليين تلقوا مكالمات دعم من محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ومحمود تريزيجيه نجم أستون فيلا الإنجليزي، قبل مباراة الأهلي ضد بايرن ميونيخ المحدد لها بعد غد الاثنين فى نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية.

تعرف على جميع مواجهات دور الـ32 بكأس مصر

أسفرت قرعة مباريات دور الـ32 لكأس مصر عن مواجهة الأهلي مع النصر، والزمالك مع حرس الحدود فى دور الـ32 لكأس مصر، على أن تحدد لجنة المسابقات مواعيد المباريات خلال الفترة المقبلة. استبعاد بن شرقى وفتوح وضم الجزيرى ومروان حمدى لقائمة الزمالك لمواجهة الاتحاد أعلن البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، قائمة فريقه التى تستعد لمواجهة الاتحاد السكندري، في المباراة المقرر لها غدا الأحد، على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة للدوري الممتاز، وشهدت القائمة عودة محمود جنش على حساب محمد عواد، واستبعاد كلا من محمد عبد الغنى للإصابة، وفرجانى ساسى للإيقاف، وأحمد فتوح وأشرف بن شرقى، وسيف فاروق جعفر، وياسين مرعى. الاتحاد السكندرى يعسكر للزمالك بـ 22 لاعبا فى موقعة استاد القاهرة

استقر حسام حسن، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد السكندري، على السفر للقاهرة والدخول فى معسكر مغلق للزمالك ب 22 لاعبا لمباراة غد الأحد 7 فبراير والتى تقام باستاد القاهرة فى السابعة مساءً.