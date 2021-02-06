شكرا لقرائتكم خبر عن خالد مرتجى يعلن سلبية مسحة كورونا للاعبى الأهلى قبل مباراة بايرن ميونخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال خالد مرتجى عضو مجلس إدارة النادى الأهلى إن مسحات لاعبى الأهلى جاءت سلبية، مضيفا أن لاعبى النادى الأهلى سيسعون لتشريف مصر أمام بايرن ميونخ، والنادى الأهلى هو نادى القرن عن أفريقيا، ويسعى للتأهل لنهائى بطولة كأس العالم للأندية وقد هزم بايرن ميونخ فى السبعينيات وفاز على ريال مدريد عام 2001، مضيفا أن البايرن هو بطل أوروبا ومن أغنى أندية العالم.

وتابع مرتجى خلال مداخلة هاتفية فى برنامج على مسئوليتى المذاع على قناة صدى البلد والذى يقدمه الإعلامى احمد موسى، أن الأهلى لديه لاعبون وجهاز فنى على أعلى مستوى والعالم كله سيشاهد مباراة النادى الأهلى وبايرن ميونخ وعلى لاعبى الاهلى اللعب بقوة لكتابة أسمائهم فى التاريخ، مضيفا أن الكل جاهز للمباراة ونسعى لزيادة أعداد الجماهير فى مباراة الاهلى أمام بايرن ميونخ وشعبية الأهلى فى قطر أكبر من بايرن ميونخ ومدرجات التالتة شمال خصصت لجماهير الأهلى، مضيفا أن فريق الدحيل القطرى خاف من تاريخ واسم النادى الأهلى وسيخوض المباراة بالفانلة الحمراء والشورت الأسود والخطيب متواجد مع اللاعبين لحظة بلحظة.