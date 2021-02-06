شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يواجه النصر فى كأس مصر 19 فبراير باستاد القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، إقامة مباراة الأهلى مع النصر فى دور الـ32 بكأس مصر يوم 19 فبراير الجارى باستاد القاهرة وتحديدًا فى الثانية والنصف ظهرًا.

وأسفرت قرعة مباريات دور الـ32 لكأس مصر عن مواجهة الأهلي مع النصر، والزمالك مع حرس الحدود فى دور الـ32 لكأس مصر، على أن تحدد لجنة المسابقات مواعيد المباريات خلال الفترة المقبلة، وجاءت باقي المباريات كالتالي:

كوكاكولا مع الإنتاج الحربي

المقاولون - بتروجت

الاتحاد السكندري - النجوم

سموحة - دكرنس

مصر المقاصة والفائز من بترول أسيوط وأشمون

سيراميكا - وغزل المحلة

أسوان - سوهاج

الجونة - كيما أسوان

المصري - المنصورة

طلائع الجيش - والقناة

وادي دجلة والبنك الأهلي

إنبي مع الفائز من مباراة نبروه وسيدى غازي

بيراميدز - العبور

لافيينا - الإسماعيلي.