شكرا لقرائتكم خبر عن دونجا: الفوز على الطلائع يعيد بيراميدز لمساره الصحيح فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد نبيل عماد دونجا، لاعب نادى بيراميدز وقائد فريق الكرة فى مباراة طلائع الجيش، أنه سعيد للغاية بالفوز الذى حققه الفريق بهدف دون مقابل وحصد 3 نقاط غالية فى مشوار الدوري الممتاز، موضحا أن أهمية الانتصار أنه جاء بعد نتائج غير جيدة فى اللقاءات الأخيرة، وأن اللاعبين تعاهدوا أمام رئيس النادى بالقتال على الفوز، كما أن الطريقة الجديدة التي طبقها الفريق كانت جيدة للغاية، والانتصار سيعيد بيراميدز إلى مشواره ومساره الطبيعي.
وأضاف دونجا، أن الدوري لا يزال فى بدايته وهناك مباريات أكثر ما زالت موجودة ومن المنتظر التعويض فى اللقاءات المقبلة، مشيرا إلى أن اللاعبين كانوا عند حسن الظن رغم الظروف وحققوا الانتصار والثلاث نقاط.
ونفى دونجا ما يتردد عن وجود مشاكل داخل الفريق، موضحا أن النتائج سبب كل هذه الأخبار المغلوطة التى تخرج وقت النتائج السلبية، وإذا كانت النتائج أفضل فلن تكون هناك أي أخبار غير صحيحة والفريق يضم أفضل اللاعبين في مصر وتعاهدوا على المنافسة والقتال في كل مباراة وبطولة.
وتحدث دونجا عن تواجده فى المنتخب موضحا أنه يبذل قصارى جهده ويحاول التطور ليتواجد مع الفريق وفي النهاية الاختبار يخص حسام البدري المدير الفني للفراعنة.
وشهدت المباراة طرد محمد ناصف لاعب طلائع الجيش بعدما عرقل إبراهيم حسن لاعب بيراميدز، ليستكمل الطلائع المباراة بـ 10 لاعبين من الدقيقة 89.
بهذه النتيجة يرتفع رصيد بيراميدز للنقطة 18 ليدخل المربع الذهبى ويتواجد فى المركز الرابع بعد أن لعب 12 مباراة فاز في 4 وتعادل في 6 وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 15 هدف وتلقت شباكهم 12 هدفا، وتجمد رصيد طلائع الجيش عند النقطة 11 محتلاً المركز الـ 12 بعد أن لعب 12 مباراة فاز فى ثلاثة مباريات وتعادل فى مباراتين وخسر 7 لقاءات وسجل لاعبيه 13 هدفا وتلقت شباكه 16 هدفا.