شكرا لقرائتكم خبر عن دونجا: الفوز على الطلائع يعيد بيراميدز لمساره الصحيح فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد نبيل عماد دونجا، لاعب نادى بيراميدز وقائد فريق الكرة فى مباراة طلائع الجيش، أنه سعيد للغاية بالفوز الذى حققه الفريق بهدف دون مقابل وحصد 3 نقاط غالية فى مشوار الدوري الممتاز، موضحا أن أهمية الانتصار أنه جاء بعد نتائج غير جيدة فى اللقاءات الأخيرة، وأن اللاعبين تعاهدوا أمام رئيس النادى بالقتال على الفوز، كما أن الطريقة الجديدة التي طبقها الفريق كانت جيدة للغاية، والانتصار سيعيد بيراميدز إلى مشواره ومساره الطبيعي.

وأضاف دونجا، أن الدوري لا يزال فى بدايته وهناك مباريات أكثر ما زالت موجودة ومن المنتظر التعويض فى اللقاءات المقبلة، مشيرا إلى أن اللاعبين كانوا عند حسن الظن رغم الظروف وحققوا الانتصار والثلاث نقاط.

ونفى دونجا ما يتردد عن وجود مشاكل داخل الفريق، موضحا أن النتائج سبب كل هذه الأخبار المغلوطة التى تخرج وقت النتائج السلبية، وإذا كانت النتائج أفضل فلن تكون هناك أي أخبار غير صحيحة والفريق يضم أفضل اللاعبين في مصر وتعاهدوا على المنافسة والقتال في كل مباراة وبطولة.

وتحدث دونجا عن تواجده فى المنتخب موضحا أنه يبذل قصارى جهده ويحاول التطور ليتواجد مع الفريق وفي النهاية الاختبار يخص حسام البدري المدير الفني للفراعنة.

وعاد فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز لنغمة الانتصارات، وحقق الفوز على طلائع الجيش بهدف نظيف فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، على ستاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، وجاء الهدف الأول عن طريق المهاجم الأوروجويانى دييجو رولان الذى سجل هدف تقدم بيراميدز فى الدقيقة 76 من ركلة جزاء حصل عليها محمود وادى بعد عرقلته من قبل أحمد علاء، وتلقى الأخير البطاقة الصفراء.

وشهدت المباراة طرد محمد ناصف لاعب طلائع الجيش بعدما عرقل إبراهيم حسن لاعب بيراميدز، ليستكمل الطلائع المباراة بـ 10 لاعبين من الدقيقة 89.