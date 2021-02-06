شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يواجه حرس الحدود فى كأس مصر 20 فبراير باستاد بتروسبورت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، يوم 20 فبراير الجارى موعدًا لمباراة الزمالك وحرس الحدود فى دور الـ32 ببطولة كأس مصر هذا الموسم، وتقام المباراة فى تمام الثانية والنصف ظهرًا على ستاد بتروسبورت.

وأسفرت قرعة مباريات دور الـ32 لكأس مصر عن مواجهة الأهلي مع النصر، والزمالك مع حرس الحدود فى دور الـ32 لكأس مصر، على أن تحدد لجنة المسابقات مواعيد المباريات خلال الفترة المقبلة، وجاءت باقي المباريات كالتالي:

كوكاكولا مع الإنتاج الحربي

المقاولون - بتروجت

الاتحاد السكندري - النجوم

سموحه - دكرنس

مصر المقاصة والفائز من بترول أسيوط وأشمون

سيراميكا - وغزل المحلة

أسوان - سوهاج

الجونة - كيما أسوان

المصري - المنصورة

طلائع الجيش - والقناة

وادي دجلة والبنك الأهلي

إنبي مع الفائز من مباراة نبروه وسيدى غازي

بيراميدز - العبور

لافيينا - الإسماعيلي.