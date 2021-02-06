شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب بيراميدز: كنا فى حاجة للفوز على الطلائع.. والغيابات مؤثرة علبى الفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الأرجنتينى رودلفو أروابارينا، المدير الفنى لفريق نادى بيراميدز، أن مباراة طلائع الجيش كانت تكتيتكية وصعبة للغاية على أرض الملعب، وهناك استحواذ من بيراميدز فى بعض الأوقات واللاعبون أظهروا شخصية قوية. أضاف المدير الفنى بأن الأداء ليس مهما فى هذا الوقت والأهم هو الحصول على الثلاث نقاط من أجل العودة للانتصارات مجددا بعد سلسلة نتائج غير جيدة والفوز يعطى الثقة للاعبين ولجميع أفراد الفريق.

وعاد فريق بيراميدز لنغمة الانتصارات، وحقق الفوز على طلائع الجيش بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، على الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدورى الممتاز، وجاء الهدف الأول عن طريق المهاجم الأوروجويانى دييجو رولان فى الدقيقة 76 من ركلة جزاء حصل عليها محمود وادى بعد عرقلته من قبل أحمد علاء، وتلقى الأخير البطاقة الصفراء.

وأضاف مدرب بيراميدز، "كنا فى حاجة كبيرة للفوز ونحتاج الروح والثقة وعودة الأداء الجيد على الرغم من الغيابات الكثيرة والصعبة والمؤثرة للغاية واللاعبون كانوا رجالا ويستحقون التحية".

وتابع، "كنت واضحا من البداية مع اللاعبين بأننى سأحتاج جميعهم فى المرحلة المقبلة، والكل شارك وأمر رائع تحقيق انتصار وثلاث نقاط لإنهاء سلسلة نتائج غير جيدة مؤخرا، وأشكر اللاعبين على مجهودهم".

وأشاد المدير الفنى بالمدافع أسامة جلال الذى شارك فى أول مباراة مع الفريق، موضحا أنه لا يزال يتعرف على اللاعبين ورغم ذلك قدم مواجهة قوية، ومع توالى المباريات سيظهر بشخصية أفضل وسيكون عنصرا مؤثرا مع بيراميدز، مشيدا بجميع مدافعى الفريق الذين بذلوا جهدا كبيرا وقدموا مباراة قوية.

وشدد المدرب على أنه تعامل مع الغيابات وغير طريقة اللعب فى مواجهة الطلائع واللاعبون تعاملوا مع الطريقة بصورة جيدة ونجحوا فى الفوز على فريق قوي.

وعن شكل الإعداد لرحلة كوت ديفوار ومواجهة راسينج كلوب أبيدجان فى كأس الكونفدرالية أوضح أنه منح اللاعبين راحة يحتاجون إليها فى ظل ضغط اللقاءات والضغط الذهنى والعصبي، وسيسعى لتجهيز الفريق جيدا قبل السفر لخوض اللقاء المحدد له يوم 14 فبراير الجاري.