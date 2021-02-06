شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يستكشف البايرن فى مواجهات خسرها بطل أوروبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلى ومعاونوه على متابعة عدد من المباريات التى خسرها فريق بايرن ميونيخ الألمانى خلال الموسم الحالي، من أجل استكشاف الثغرات التى اعتمد عليها منافسوهم فى إسقاط بطل أوروبا، قبل المباراة التى ستجمعهما الاثنين بنصف نهائى كأس لعالم للأندية.

ويرغب موسيماني فى دراسة منافسه بايرن ميونيخ لمعرفة المشاكل التى يعانى منها الفريق البارفارى خاصة فى الخط الخلفي، باعتبار أن مشكلة البايرن فى خطه الخلفي، فى الوقت الذى يملك فيه خط هجوم شرس للغاية أمام مرمى المنافسين.

ويحاول موسيمانى ومعاونوه جمع المعلومات اللازمة عن بايرن ميونيخ، من حيث طريقة اللعب واللاعبين المرشحين للعب فى مباراة الاثنين وتحركات كل لاعب وطريقة تعامله مع الكرة وقراراته داخل الملعب، وحرصه على مشاهدة لاعبى الأهلى لمنافسيهم فى المراكز الخاصة بهم داخل الملعب.

ويرغب موسيمانى فى تقديم أداء مشرف أمام بطل أوروبا، لعلمه بصعوبة المباراة، نظرا لفارق الإمكانيات وقدرات اللاعبين بين الأهلى وبايرن ميونيخ، ولرغبته فى أن تكون المباراة متوازنة دفاعيا لفريقه.