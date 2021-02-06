شكرا لقرائتكم خبر عن شريف إكرامى يحيى ذكرى وفاة شقيقه الأكبر: "15 عاماً مرت.. أشتاق لُقياه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيا شريف إكرامي، حارس مرمى فريق بيراميدز، الذكرى الـ 15 لوفاة شقيقه أحمد إكرامى، والذى كان حارس مرمى مرمى الترسانة ومنتخب مصر للناشئين.

ونشر شريف إكرامى، عبر حسابه بموقع تويتر، صورة شقيقه وعلق قائلاً، "15 عاماً مرت، ربّي تعلم أن هناك عزيزاً أشتاق لُقياه، فبقدر شوقى لأخي الذى فرق بيننا وبينه الموت وسع له فى قبره وتجاوز عن سيئاته يا رب العالمين".



شريف إكرامى عبر تويتر

ويعد أحمد اكرامى هو الأخ الأكبر لشريف إكرامى ونجل كابتن الأهلى السابق إكرامى الشحات، وقد توفى عام 2006 عن عمر يناهز الـ 25 عاما.

من جانب آخر، يواجه شريف إكرامي حارس مرمى فريق بيراميدز الكثير من الانتقادات في الفترة الأخيرة، في ظل استقباله للأهداف وتراجع فريقه إلى المركز السادس برصيد 15 نقطة، على الرغم من كم النجوم التى ضمها بيراميدز قبل بداية الموسم الجاري، مما جعل خخبراء الكرة يتوقعون للفريق السماوي موسماً استثنائياً، ومركزاً متقدماً بالجدول بل توقع البعض أن ينافس على بطولة الدوري العام أيضاً.

وأرجع البعض سبب تراجع مستوى بيراميدز، إلى تراجع مستوى خط الدفاع وحراسة المرمى، التى يتولاها شريف إكرامي منذ انضمامه إلى الفريق مطلع الموسم الجاري، خاصة بعدما استقبلت شباك بيراميدز 12 هدفاً في مسابقة الدوري العام فقط.