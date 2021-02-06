شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة جلال يتوج بجائزة أفضل لاعب فى مباراة بيراميدز والطلائع.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل أسامة جلال مدافع فريق نادي بيراميدز على جائزة أفضل لاعب في مباراة بيراميدز وطلائع الجيش والتي انتهت بهدف دون مقابل سجله المهاجم دييجو رولان، ومنحت الشركة الراعية درع أفضل لاعب في اللقاء لأسامة جلال في أول مشاركة رسمية له بقميص الفريق وأظهر تألقًا كبيرًا.

أوضح اللاعب أنه قدم مباراة جيدة وكذلك كل لاعبي الفريق الذين قدموا مباراة قوية رغم الظروف الصعبة التي يهز بها الفريق والغيابات المؤثرة في صفوف الفريق.

شدد على أن الفوز سيكون دافعا كبيرا لتقديم مستويات أفضل والعودة لمشوار الانتصارات، معبرًا عن فخره الكبير باللعب في صفوف بيراميدز وأي لاعب يتمنى اللعب في صفوفه وكان الانتقال إليه رغبته الأولى في الفترة الماضية، لافتًا إلى أن الفريق سيعود قويا في الفترة المقبلة وسيعود للمنافسة على كل البطولات التي يشارك فيها النادي.



اسامة جلال أفضل لاعب فى مباراة بيراميدز

عاد فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز لنغمة الانتصارات، وحقق الفوز على طلائع الجيش بهدف نظيف فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، على ستاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، وجاء الهدف الأول عن طريق المهاجم الأوروجويانى دييجو رولان الذى سجل هدف تقدم بيراميدز فى الدقيقة 76 من ركلة جزاء حصل عليها محمود وادى بعد عرقلته من قبل أحمد علاء، وتلقى الأخير البطاقة الصفراء.

وشهدت المباراة طرد محمد ناصف لاعب طلائع الجيش بعدما عرقل إبراهيم حسن لاعب بيراميدز، ليستكمل الطلائع المباراة بـ 10 لاعبين من الدقيقة 89. بهذه النتيجة يرتفع رصيد بيراميدز للنقطة 18 ليدخل المربع الذهبى ويتواجد فى المركز الرابع بعد أن لعب 12 مباراة فاز في 4 وتعادل في 6 وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 15 هدف وتلقت شباكهم 12 هدفا، وتجمد رصيد طلائع الجيش عند النقطة 11 محتلاً المركز الـ 12 بعد أن لعب 12 مباراة فاز فى ثلاثة مباريات وتعادل فى مباراتين وخسر 7 لقاءات وسجل لاعبيه 13 هدفا وتلقت شباكه 16 هدفا.

اسامة جلال مدافع بيراميدز وضم تشكيل طلائع الجيش كل من: محمد بسام، أحمد علاء، خالد السطوحى، عمرو السيسى، ناصر منسى، إسلام محارب، حسن مجدى، عمرو جمال، أحمد سمير، محمد ناصف، مهندس لاشين. وضم تشكيل بيراميدز كل من حراسة المرمى: شريف إكرامي، خط الدفاع: أحمد سامي - أحمد أيمن منصور - طارق طه - أسامة جلال، خط الوسط: إسلام عيسى - نبيل دونجا - محمود حمادة - إبراهيم عادل، خط الهجوم: محمود وادى - دييجو رولان. وتواجد على مقاعد البدلاء: عبد الرحمن أيمن - عمر جابر - جون أنطوي - محمد فاروق - إبراهيم حسن - دودو الجباس - محمود عبد القادر - محمود صابر.



اسامة جلال