شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم نور الدين حكما لمباراة الزمالك والاتحاد.. وأبو خاطر للفيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت لجنة الحكام باتحاد الكرة تعيين الحكم الدولى إبراهيم نور الدين لإدارة مباراة الزمالك والاتحاد السكندرى غدا الأحد فى الأسبوع الـ12 بالدورى، كما قررت تعيين الحكم محمد أبو خاطر للفيديو.

وأعلن البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، قائمة فريقه التى تستعد لمواجهة الاتحاد السكندري باستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة للدوري الممتاز، وشهدت القائمة عودة محمود جنش على حساب محمد عواد، واستبعاد كل من محمد عبد الغنى للإصابة، وفرجانى ساسى للإيقاف، وأحمد فتوح وأشرف بن شرقى، وسيف فاروق جعفر، وياسين مرعى.

وجاءت قائمة الزمالك كالتالي:-

حراسة المرمى: محمد أبو جبل - محمود عبد الرحيم جنش

خط الدفاع: محمود علاء - محمود حمدي الونش - محمد عبد السلام - عبد الله جمعة - حازم إمام - أحمد عيد - حسام عبد المجيد

خط الوسط: طارق حامد - يوسف أوباما - إسلام جابر - إمام عاشور - أحمد سيد زيزو - محمود عبدالرازق شيكابالا - حسام أشرف

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - حميد أحداد - مروان حمدي - أسامة فيصل - حسين فيصل

ويدخل الزمالك المباراة محتلاً صدارة الدوري برصيد 23 نقطة، بعدما خاض 10 مباريات، حقق الفوز في 7 وتعادل في 3 وخسر مباراة واحدة، وسجل لاعبوه 17 هدف، وسكنت شباكه 5 أهداف، فيما يحتل الاتحاد السكندري المركز العاشر برصيد 11 نقطة، بعدما خاض 7 مواجهات حقق الفوز في 3 وتعادل في 2 وخسر 2، وسجل لاعبوه 10 أهداف وسكنت شباكه مثلهم.