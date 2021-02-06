شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يستقر على تعيين أحمد الدهراوي مدربًا لحراس المرمى خلفًا لسعفان الصغير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة إبراهيم عثمان علي تعيين أحمد الدهراوي مدربًا لحراس مرمى الدراويش عقب الاستقرار على رحيل سعفان الصغير مدرب الحراس السابق.

بدأ فريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، بقيادة البوسني يوفيتش، الاستعداد لمواجهة الاتحاد السكندري الجمعة المقبلة فى الجولة الـ11 بمسابقة الدورى المحلى، وبدأ الفريق استعداداته باجتماع الجهاز الفني مع اللاعبين داخل الفندق قبل انطلاق المران لطى صفحة المباراة الماضية والسعى نحو حصد انتصار أمام الفريق السكندري.

المران اشتمل تدريبات بدنية للارتقاء بالمعدلات البدنية للاعبين تحت إشراف مخطط الأحمال، كما تم تنفيذ بعض الجمل الفنية منها سرعة التحول من الحالة الدفاعية للهجومية، إضافة لتدريبات على الاستحواذ والتسليم والتسلم.

ويستغل يوفيتش الفاصل الزمنى بين مواجهة سموحة ثم الاتحاد فى تجهيز المصابين وإعداد اللاعبين نفسياً بعد سلسلة الهزائم التى يعيشها الفريق حيث لم يحقق أى فوز فى عام 2021 ، منذ فوزه على أسوان فى ديسمبر الماضى وهو الفوز الوحيد للدراويش فى الدوري..ويترقب الجهازا لفنى لقاء الزمالك والاتحاد غدا للوقوف على مستوى سيد البلد .

من ناحية أخرى قرر مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، برئاسة ابراهيم عثمان، استبعاد محمد الشامي مهاجم الفريق من التدريبات الجماعية والاكتفاء بخوضه تدريبات منفردة لحين مثوله للتحقيق من الشئون القانونية بالنادي بعد تصريحاته التليفزيونية الأخيرة التي أعلن خلالها ندمه علي عدم اللعب للأهلي مثلما نصحه وكيل أعماله في وقت سابق، وهي التصريحات التي أحدثت موجة غضب عارمة في قلعة الدراويش.

ونفى عبد الرحمن مجدى، صانع العاب النادى الإسماعيلى والمنتخب الأولمبى، رغبة زوجته فى انتقاله للنادى الأهلى، وكتب عبد الرحمن مجدى عبر حسابه على انستجرام: "مع كامل احترامى لزميلى فى الفريق محمد الشامى لكن لا يدار أى حديث بينه وبينى وبين زوجتى بخصوص انتقالى للأهلى أو غيره، ولكن ممكن يكون هذا الكلام منه على سبيل الهزار مش أكثر.. ومع كامل احترامى وتقديرى لجمهور النادى الإسماعيلى العريق ومجلس الإدارة".

وكان محمد الشامى مهاجم الإسماعيلى قد أشار إلى رغبة زوجة عبد الرحمن مجدى فى انتقاله للأهلى على هامش تواجده فى حفل زفاف عبد الرحمن مجدى فى تصريحات تليفزيوينة لاقت غضب جماهير الدراويش منذ ساعات قليلة.