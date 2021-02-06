شكرا لقرائتكم خبر عن سلبية مسحة الأهلي قبل مواجهة بايرن ميونيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثبتت المسحة الطبية التى خضعت لها بعثة الأهلي في قطر سلبية العينة لجميع العناصر، قبل خوض مباراتهم ضد بايرن ميونيخ الألماني المحدد لها الاثنين المقبل في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

واطمأن الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني على جاهزية كل اللاعبين ليكونوا متاحين للدفع بهم فى مباراة بايرن ميونيخ، كما حدث فى مباراة الدحيل، التى شهدت سلبية العينة التي خضع لها كل لاعبي الأهلي.

ويستعد الأهلي لمواجهة بايرن ميونيخ فى الثامنة مساء بعد غدٍ الاثنين بتوقيت القاهرة ‏في نصف نهائي كأس العالم للأندية.‏

وخاض الفريق مرانًا قويًّا اليوم، وشهد في بدايته محاضرة فنية من الجهاز الفني بقيادة بيتسو ‏موسيماني للاعبين، وأعقبها ‏خوض تدريبات بدنية خفيفة، ومران فني قوي، ركز خلاله ‏الجهاز الفني على الجانب الخططي ‏استعدادًا لبطل أوروبا.

وحرص بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي ومعاونوه على متابعة عدد من المباريات التي خسرها فريق بايرن ميونيخ الألماني خلال الموسم الحالي، من أجل استكشاف الثغرات التي اعتمد عليها منافسيهم في إسقاط بطل أوروبا، قبل المباراة التي ستجمعهما يوم الاثنين المقبل بنصف نهائي كأس لعالم للأندية.

ويرغب موسيماني في دراسة منافسه بايرن ميونيخ لمعرفة المشاكل التي يعاني منها الفريق البارفاري خاصة في الخط الخلفي، باعتبار أن مشكلة البايرن في خطه الخلفي، في الوقت الذي يملك فيه خط هجوم شرس للغاية أمام مرمى المنافسين.

ويحاول موسيماني ومعاونيه جمع المعلومات اللازمة عن بايرن ميونيخ، من حيث طريقة اللعب واللاعبين المرشحين للعب في مباراة الاثنين وتحركات كل لاعب وطريقة تعامله مع الكرة وقراراته داخل الملعب، وحرصه على مشاهدة لاعبي الأهلي لمنافسيهم في المراكز الخاصة بهم داخل الملعب.

ويرغب موسيماني في تقديم أداء مشرف أمام بطل أوروبا، لعلمه بصعوبة المباراة، نظرا لفارق الإمكانيات وقدرات اللاعبين بين الأهلي وبايرن ميونيخ، ولرغبته في أن تكون المباراة متوازنة دفاعيا لفريقه.