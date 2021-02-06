شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى ونجوم الأهلى فى حملة منظمة الصحة العالمية للتوعية بكورونا.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك عدد من نجوم النادى الأهلى ومدرب الفريق بيتسو موسيمانى في حملة منظمة الصحة العالمية للتوعية ضد فيروس كورونا، حيث نشرت صفحة الفريق الرسمية على إنستجرام فيديو تضمن موسيمانى مدرب الفريق الذى تحدث مشدداً على ضرورة الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا، وذلك بعدما وجه رسالة إلى المجتمع الدولى شدد فيها على أهمية وصول الجميع إلى اللقاحات.



موسيمانى

وشهد الفيديو تواجد لاعبى الفريق من محمد الشناوى إلى سعد سمير، وأيمن أشرف، وعلى معلول بالإضافة إلى محمود كهربا وقفشة حيث قاموا بعمل إشارات ينبغى على الجميع القيام بها ضمن الإجراءات الاحترازية تجاه فيروس كورونا.



الشناوى

من ناحية أخرى وصلت بعثة فريق بايرن ميونيخ مطار الدوحة، وذلك بعدما تم تبديل طاقم الطيران، وكانت قد توقفت رحلة فريق بايرن ميونخ الألماني، المتجهة إلى الدوحة، فى مدينة مطار ميونيخ الألمانى لتبديل طاقم الطيران، بعد تأخر سفر الفريق إلى الدوحة لمواجهة الأهلي، فى مباراة الدور نصف النهائى لبطولة كأس العالم للأندية، المقامة حاليا فى قطر، لأكثر من 7 ساعات كاملة، وذلك بسبب رفض الإذن بالإقلاع.



كهربا

وكان قد تأخر سفر الفريق قبل مباراة الدور نصف النهائى لبطولة كأس العالم للأندية، المقامة حاليا فى قطر، لأكثر من 7 ساعات كاملة، وذلك بسبب رفض الإذن بالإقلاع.



لاعبى الاهلى

وكشف نادي بايرن ميونخ الألماني أن لاعبي الفريق لن يتدربوا اليوم السبت، بعد تأخر وصوله إلى العاصمة القطرية الدوحة لأكثر من 7 ساعات، بسبب رفض الإذن بالإقلاع من مطار برلين، عقب خوضه مواجهة هيرتا برلين، أمس الجمعة، والتي انتهت بفوز البافاري بهدف دون مقابل في الدوري الألماني، وأكد الموقع الرسمي لنادي بايرن ميونخ، أن لاعبو الفريق لن يتدربوا اليوم بسبب الإرهاق، وسيخوضون تدريب وحيد غدا الأحد، قبل مواجهة بعد غد الإثنين، في الدور نصف النهائي من كأس العالم للأندية.