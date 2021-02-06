شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب كمال الأجسام محمود محمد يحصل على المركز الأول ببطولة القاهرة التنشيطية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل اللاعب كمال الأجسام محمود محمد عبد الحليم على المركز الأول فى وزن 80 كيلو ببطولة القاهرة الكبرى والتنشيطية لكمال الأجسام للناشئين والمؤهلة لبطولة الجمهورية وبطولة أحمد على الدولية.

وأقيمت بطولة القاهرة الكبرى والتنشيطية لكمال الأجسام للناشئين أمس بمدرسة بلال الخاصة بعين شمس وذلك تحت إشراف منطقة القاهرة لكمال الأجسام، وذلك وفق شروط محددة وهى بطولة 15 سنة مفردة ويحصل الأول والثانى والثالث على ميدالية ودبلوم ومن الرابع للعاشر يحصل على شهادة فاخرة فقط، وبطولة 17 سنة مفردة ويحصل الأول والثانى والثالث على ميدالية ودبلوم، وبطولة 19 و23 سنة مجمعة ويحصل الأول والثانى والثالث على ميدالية ودبلوم، وبطولة الفيزيك اربع أطوال.

وبدأت الأوزان من 65 وحتى 95 بعدد 8 أوزان حيث حصل اللاعب محمود محمد على المركز الأول لوزن الـ80 كيلو.

وأشاد البطل محمود بالدور الكبير للكابتن محمد جوفارا فى تأهيله للحصول على المركز الأول فى وزن 80 كيلو بطوله الجمهوريه التنشطيه لكمال الأجسام تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة.

ويتم اقامة العديد من البطولات التنشيطية، فى المحافظات للوصول إلى عدد كبير من اللاعبيين وتأهيلهم لبطولة الجمهورية والبطولات الدولية.