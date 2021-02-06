شكرا لقرائتكم خبر عن تعادل الإنتاج الحربي وأسوان 1/1.. والفار يلغي هدف لأبناء الجنوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل الإنتاج الحربي مع أسوان بهدف لكل في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، على استاد "الأهلي" ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من عمر الدوري المصري.

وتقدم أسوان عن طريق محمد جابر في الدقيقة 11 من عمر المباراة بعد تلقيه عرضية متقنة من عمرو الحلواني، بعدما كان الأفضل في الدقائق الأولى وكان الأكثر نشاطًا على مرمى الإنتاج.

ولم تسفر محاولات الإنتاج عن إدارك التعادل بسبب غياب الشراسة الهجومية أمام مرمى أسوان وغيب اللاعب الذي ينهي الهجمات بشكل صحيح، لينتهي الشوط بتقدم أبناء الجنوب بهدف نظيف.

ونجح أحمد الصغيري في تعزيز تقدم أسوان بالهدف الثاني في الدقيقة 61 من عمر المباراة بعد استلام تمريرة سحرية من أحمد عبد الظاهر ووضعها ببراعة في مرمى الفريق الحربين ولكن تم إلغاء الهدف بعد اللجوء للفار بسبب وجود لمسة يد على لاعب أسوان.

وأهدر أحمد عبد الظاهر انفرادًا لسوان في الدقيقة 77 من عمر المباراة بعد انفراده بالمرمى ومرواغة الحارس أحمد يحيى، ولكن وضعها ضعيفة ليبعدها دفاع الفريق الحربي عن المرور إلى الشباك.

وتعادل الإنتاج الحربي عن طريق محمد طلعت فيالدقيقة 85 من عمر المباراة من تصويبة قوية للاعب رغم محاولة خالد وليد حارس مرمى أسوان في التصدي لها.

واستمرت محاولات الفريقين سواء أسوان في استعادة التقدم أو الإنتاج في خطف هدف الثلاث نقاط ولكن محاولاتهم باءت بالفشل لينتهي اللقاء بالتعادل الإجيابي 1/1.