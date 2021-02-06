تعرف على موعد الاستوديو التحليلي لنهائي كأس أفريقيا للمحليين

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

في تمام الثمانية والنصف مساء غدٍ الأحد ينطلق الأستوديو التحليلي لمباراة المغرب ضد المنتخب المالي في إطار نهائي بطولة كأس أفريقيا للاعبين المحليين.

وكان المنتخب المغربي وصلي للمباراة النهائية عقب الفوز على المنتخب الكاميروني بأربعة أهداف دون رد، في المقابل تأهل المنتخب المالي بفوزه بركلات الترجيح (5-4) بعد نهاية المباراة في وقته الأصلي بالتعادل السلبي.

ومن المقرر أن يقود الأستوديو التحليلي أحمد فؤاد على أن يقوم بتحليل المباراة كل من ربيع العفوي وهشان جدران.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة على أن تنقل عبر شاشة "أون تايم سبورتس 5".