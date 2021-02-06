سلبية مسحة بعثة الأهلي قبل مواجهة بايرن ميونيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

أعلن أحمد أبو عبلة طبيب فريق الكرة بالنادي الأهلي، سلبية المسحة الطبية التي خضع لها الفريق صباح اليوم السبت قبل مواجهة بايرن ميونيخ.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي بخصمه بايرن ميونيخ يوم الإثنين المقبل في إطار دور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية والتي تنظمها قطر نسخة 2020.

وأفاد الموقع الرسمي، أن فريق الكرة خاض مرانًا قويًا اليوم، وشهد في بدايته محاضرة فنية من الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماتي للاعبين.

وركز الجهاز الفني على خوض الفريق تدريبات بدنة خفيفة ومران فني قوي ركز من خلالها الجهاز على الجانب الخططي استعدادًا لبطل أوروبا.

جدير بالذكر أن الأهلي تأهل لدور الأربعة عقب الفوز على فريق الدحيل القطري بهدف دون رد في لقاء أقيم مساء الخميس الماضي.