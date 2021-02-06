فاتح تريم: مصطفى محمد تأقلم رغم 3 معوقات.. وسيسد فجوة كبيرة لدينا

محمد اسماعيل - القاهرة - أثنى فاتح تريم، المدير الفني لنادي جالاتا سراي التركي، أن مصطفى محمد مهاجم فريقه نجح في التأقلم سريعًا مع الفريق على الرغم من وجود عدة معوقات.

وأشار تريم في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي بعد مباراة جالاتا سراي ضد فنربخشة، ونشرتها صحيفة فوتوماك التركية، إلى أن عودة راديميل فالكاو من إصابته ستكون هامة في ظل إمكانية الاعتماد على ثنائي هجومي.

وقال تريم: "مصطفى محمد لعب مباراة وشوطا واحدا، اللغة مختلفة بيننا، أساليب التدريب أيضًا مختلفة، المدينة التي يعيش فيها مختلفة، كل هذا ليس بالسهل".

وأكمل: "رغم ذلك لكنه تأقلم معنا بشكل رائع، يلعب جيدًا وهدفه في فنربخشة عظيم، إنه فتي جيد جدًا، شخصيته جيدة جدًا، وسينجح في سد فجوة كبيرة لدينا".

واختتم: "فالكاو وصل إلى تركيا ورحبنا به، إنه لاعب مهم جدًا بالنسبة لنا، فربما نحتاج للعب بثنائي هجومي".

الجدير بالذكر أن مصطفى محمد نجح في تسجيل هدف فوز جالاتا سراي على فنربخشة مساء اليوم السبت بالدوري التركي، بعد أيام قليلة من تسجيل هدف في إسطنبول باشاكشهير.