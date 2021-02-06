مدرب فنربخشة: مصطفى محمد سجل وكأنه يلعب بلياردو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد إرول بولوت المدير الفني لنادي فنربخشة أن الهدف الذي سجله مصطفى محمد مهاجم جالاتا سراي في شباك فريقه، كان من أول فرصة لخصمه في المواجهة.

وأشار بولوت في تصريحات بعد المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، السبت، ونشرتها صحيفة حرية التركية، إلى أن الهدف الذي سجله مصطفى محمد جاء أشبه بلعبة "بلياردو".

وقال المدير الفني لفنربخشة: "كنا الأكثر هجومًا خلال المباراة، سماتا كان قريبًا من التسجيل ولكن الكرة ارتطمت في يد الحارس موسليرا".

واختتم: "أول كرة وصل بها جالاتا سراي إلى منطقة الجزاء سُجلت هدفًا، مصطفى محمد لعبها وكأنه يسقط كرة بلياردو في مكانها، لقد كانت أول فرصة لهم ولكنهم سجلوها".

الجدير بالذكر أن مصطفى محمد قاد جالاتا سراي للفوز على فنربخشة بهدف نظيف، ليسجل ثاني أهدافه في الدوري التركي خلال مباراتين فقط لعبهما مع الفريق.