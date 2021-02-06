أردا توران: مصطفى محمد لاعب عظيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

عبر أردا توران لاعب نادي جالاتا سراي التركي، عن سعادته بالفوز الذي حققه فريقه على حساب فنربخشة مساء اليوم، السبت، بهدف جاء عن طريق المصري مصطفى محمد.

وأشار توران في تصريحات بعد المباراة نشرتها صحيفة فاناتك التركية، إلى أنه واجه حالة من القلق ليلة المباراة، لافتًا إلى أنه يرغب دومًا في تحقيق الانتصارات مع الفريق.

وقال توران: "أخي مصطفى محمد سجل هدفًا في أول ظهور أساسي له، إنه لاعب عظيم، أبارك له كثيرًا".

وأكمل: "لعبنا بشكل جيد جدًا وحققنا الفوز، بالأمس كنت أفكر كثيرًا في اللقاء ولا أعلم ماذا سيحدث".

واختتم: "لا أعلم كم مرة سأرتدي فيها قميص جالاتا سراي، ولذلك أريد دومًا تحقيق الفوز في كل لقاء ألعب به".

الجدير بالذكر أن مصطفى محمد سجل ثاني أهدافه مع جالاتا سراي خلال مباراتين فقط شارك بهما مع الفريق، كانت الأولى ضد أسطنبول باشاكشهير بينما جاءت الثانية ضد فنربخشة.