مدرب بيراميدز يُعلق على فوز بيراميدز أمام طلائع الجيش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

علق الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لفريق نادي بيراميدز على فوز فريقه أمام طلائع الجيش، مؤكدًا أن اللقاء كان صعب لكن لاعبو بيراميدز أظهروا شخصيتهم القوية.

وعاد فريق بيراميدز لطريق الانتصارات من جديد بعد الفوز على طلائع الجيش بهدف دن رد سجله دييجو رولان في اللقاء الذي جاء ضمن مباريات الجولة 12 من دوري WE المصري.

وقال أروابارينا في تصريحات بعد المباراة، إن الفترة الحالية يركز على تحقيق الانتصارات وحصد النقاط الثلاث على حساب الأداء.

وأوضح، أن فريق بيراميدز استحق الفوز اليوم أمام طلائع الجيش، لانه كان يحتاج لتحقيق الانتصار في هذا التوقيت رغم الظروف الصعبة وغياب بعض اللاعبين.

وأشار إلى أن بيراميدز واجهه سوء نتائج خلال المباريات الماضية، لافتًا أنه منذ البداية أخبر اللاعبين أنه سيحتاج الجميع في المرحلة المقبلة.

وأثنى على أداء المدافع المنضم حديثا لفريق بيراميدز أسامة جلال في أول مباراة له مع الفريق، مشيرًا إلى أنه ما يزال يتعرف على اللاعبين.

وتابع:" مع توالي المباريات سيظهر أسامة جلال بشخصية أفضل وسيكون عنصرا مؤثرا مع بيراميدز".

وانتقل للحديث عن الإعداد لرحلة كوت ديفوار ومواجهة راسينج كلوب أبيدجان في كأس الكونفدرالية، حيث قرر منح اللاعبين راحة يحتاجون إليها في ظل ضغط اللقاءات والضغط الذهني والعصبي.

وبعد الانتصار الذي حققه أبناء المدرب رودولفو أروابارينا اليوم فإن الفريق بات في المركز الرابع "مؤقتًا" برصيد 18 نقطة فيما توقف رصيد طلائع الجيش عند النقطة 11 في المركز 11.