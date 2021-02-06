مصطفى محمد يسجل ويقود جالاتا سراي للقمة (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد همام:

واصل المحترف المصري مصطفى محمد، لاعب فريق جالاتا سراي، انفجاره بعدما قاد فريقه للفوز على فنربخشة بهدف دون رد في اللقاء الذي جاء ضمن قمة الأسبوع الـ24 من منافسات الدوري التركي.

وجاء هدف مصطفى محمد في الدقيقة 54 من زمن أحداث المباراة ليسجل هدفه الثاني مع جالاتا سراي في مباراته الثانية منذ انتقاله من صفوف الزمالك في فترة الانتقالات الشتوية.

وتعتبر مشاركة مصطفى محمد مع جالاتا سراي الظهور الأساسي الأول للمهاجم المصري بعدما لعب بديلاً في مباراة إسطنبول باشاك شهير في الجولة الماضية.

فوز جالاتا سراي جعله يتصدر الترتيب برصيد 48 نقطة في المقابل تراجع فنربخشة للمركز الثاني بنفس الرصيد، كما بإمكان بشكتاش صاحب المركز الثالث بـ45 نقطة مقاسمة الصدارة حال فوزه في مباراة الغد أمام كونيا سبور.

تفاصيل المباراة:

سماتا في الدقيقة الثانية من بداية المباراة كاد أن يسجل هدف التقدم لصالح فنربخشة بعد مروره من حارس جالاتا سراي ليسدد كرة في المرمى الخالي لكن تمر الكرة بعيدا.

وكاد سماتا أن يفتتح أهداف المباراة من كرة رأسية رائعة لكن حارس جالاتا سراي يقف في المكان المناسب ويتصدى للكرة بثبات في الدقيقة 40.

مصطفى محمد في الدقيقة 54 استطاع أن يسجل هدف التقدم لصالح جالاتا سراي لتصبح النتيجة (1-0) ويسجل مهاجم الزمالك السابق هدفه الثاني في مباراته الثانية.

هدف مصطفى محمد سجله من على حدود منطقة الجزاء بعد مراوغة رائعة للاعب فنربخشة ثم يسدد كرة متقنة.

واستطاع فريق فنربخشة في الدقيقة 75 أن يسجل هدف التعادل من كرة رأسية عن طريق توفان إلا أن تقنية الفيديو أكدت عدم صحة الهدف بداعي التسلل لتظل النتيجة (1-0) لصالح زملاء مصطفى محمد.

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