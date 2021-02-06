مصطفى محمد يدخل التاريخ مبكرًا مع جالاتا سراي (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أحرز المحترف المصري مصطفى محمد، مهاجم الزمالك المعار لجالاتا سراي، هدفا تاريخيا بعدما افتتح التسجيل لفريقه أمام مضيفه فنربخشة في الأسبوع الـ24 للدوري التركي.

ووفقا لشبكة "أوبتا" المتخصصة في الأرقام والإحصائيات، فإن مصطفى محمد أصبح أول مصري يسجل في ديربي فنربخشة وجالاتا سراي في تاريخ الدوري التركي.

وبات مصطفى محمد صاحب الجنسية الـ28 التي تسجل في ديربي أسطنبول.

وتعد هذه المباراة هي الثانية على التوالي التي يسجل فيها مصطفى محمد هدفا مع جالاتا سراي، مع العلم أنها المشاركة الثانية والأساسية الأولى للاعب مع الفريق التركي.

يذكر أن صاحب الـ23 عاما انتقل إلى صفوف جالاتا سراي على سبيل الإعارة قادما من الزمالك لمدة موسم ونصف مع إمكانية الشراء.