بالفيديو.. الثاني مع جالاتا سراي.. مصطفى محمد يسجل هدفا رائعا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:

نجح مصطفى محمد في تسجيل ثاني أهدافه مع جالاتا سراي التركي، بعدما وصل إلى شباك فناربخشة في الشوط الثاني من ديربي تركيا المقام ضمن مواجهات الدوري.

مصطفى محمد شارك أساسيًا في تشكيل جالاتا سراي، قبل أن ينجح في التسجيل بعد مرور 54 دقيقة من زمن المواجهة مستغلًا خطأ دفاعيا فادحا.

وحصل مصطفى محمد على الكرة على حدود منطقة الجزاء قبل أن يتلاعب بالدفاع، ليطلق تصويبة أرضية قوية في أقصى الزاوية اليسرى للمرمى.

ورفع محمد رصيده إلى الهدف الثاني مع جالاتا سراي من مشاركته في مباراتين فقط، بعدما نجح في التسجيل بشباك أسطنبول باشاكشهير في اللقاء الماضي.

الجدير بالذكر أن مصطفى محمد انتقل إلى صفوف جالاتا سراي معارًا من الزمالك لمدة موسم ونصف الموسم، مع أحقية الفريق التركي في شراءه النهائي بعد فترة الاستعارة.