لماذا تأخرت بعثة بايرن ميونخ في الوصول إلى قطر لمدة 7 ساعات؟

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني اليوم السبت أن الطائرة المتجهة بالفريق إلى قطر لخوض بطولة كأس العالم للأندية، تأخر إقلاعها لأكثر من سبع ساعات، نظرًا لرفض إصدار الإذن بالإقلاع في البداية.

وكان من المفترض أن تنطلق رحلة بايرن ميونخ عقب المباراة التي فاز فيها على مضيفه هيرتا برلين 1 / صفر مساء أمس الجمعة في المرحلة العشرين من الدوري الألماني (بوندسليجا).

وذكر بايرن ميونخ في بيان اصدره اليوم :”بدلًا من الإقلاع قبل منتصف الليل بقليل (2300 بتوقيت جرينيتش) مثلما كان مقررًا، تأخر السماح بإقلاع الطائرة التي كانت تقل الفريق الأكثر تتويجًا بلقب بطل ألمانيا، حتى الساعة السابعة صباحًا.”

وأوضح النادي البافاري أنه نظرًا للإقامة الليلية التي لم يكن مخطط لها، جرى تغيير الطائرة مجددًا، حيث كان يتوجب تغيير الطاقم وقد هبطت الطائرة في ميونخ، وانطلقت رحلة الفريق من ميونخ إلى الدوحة في الساعة 0815 بتوقيت جرينيتش.

ولم يكشف بايرن ميونخ عن المزيد من التفاصيل.

وقال كارل هاينز رومينيجه رئيس بايرن ميونخ في تصريحات نشرتها صحيفة “بيلد” الألمانية :”نشعر بأن السلطات المسؤولة في براندنبرج خدعتنا تمامًا. الأشخاص المسؤولين عن ذلك لا يعرفون ما فعلوه بفريقنا.”

وتجدر الإشارة إلى أن رحلات الطيران الليلية محظورة في مطار برلين براندنبرج الجديد، الذي افتتح في أكتوبر 2020.

وقالت سابينه ديكويرث المتحدثة بأسم مطار برلين براندنبرج في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم :”من وجهة نظرنا، لم يكن هناك ما يمنع إقلاع الطائرة في الموعد المحدد”، وأضافت أن المغادرة كان من الممكن أن تتم قبل بدء موعد حظر الطيران الليلي.

وتجدر الإشارة إلى أن استثناءات المغادرة خلال فترة حظر الطيران الليلي، يجب أن تصدر من جانب وزارة البنية التحتية والتخطيط في ولاية براندنبرج.

وأوضحت الوزارة أن طلب الاستثناء للحصول على إذن بالإقلاع لطائرة بايرن، جرى تقديمه بعد بدء فترة الحظر الليلي، حيث أكدت أنه جرى تقديمه بعد منتصف الليل.

وتجدر الإشارة إلى أن الطلب الذي تقدم به بايرن للحصول على استثناء فشل أيضًا.

وأوضحت الوزارة :”يتم منح الاستثناءات في حالات فردية مبررة، خاصة إذا كانت هناك مصلحة عامة كبيرة تجعل من الضروري القيام برحلة، أو إذا كانت الرحلة ضرورية من أجل الحفاظ على الأمن والنظام العام.”

ويلتقي بايرن ميونخ بطل أوروبا مع الأهلي المصري بطل أفريقيا بعد غد الإثنين في الدور قبل النهائي من مونديال الأندية التي تستضيفها قطر.