مدرب أولسان هيونداي يُعاقب لاعبيه الأساسيين في مباراة الدحيل بـ “الشباب”

شدد الكوري الجنوبي هونج مونج بو مدرب فريق أولسان هيونداي الكوري الجنوبي أن فريقه سيبذل قصارى جهده من أجل تحقيق الفوز على الدحيل القطري في مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس ببطولة كأس العالم للأندية للحصول على المركز الخامس.

وأشار مدرب الفريق الكوري إلى أن مباراة الغد لن تكون سهلة على الإطلاق خاصة وأن فريق الدحيل يضم لاعبين على أعلى مستوى في جميع المركز.

وأشار المدرب الكوري في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة الدحيل إلى أنه سيعطي الفرصة لعدد من اللاعبين الشباب خلال مباراة الغد، لأنها ستكون بداية رائعة بالنسبة لهم، ومستقبل بالنسبة للنادي ولمنتخب كوريا الجنوبية أيضًا.

وأكد أن خوض منافسات هذه البطولة بمثابة فرصة لهم ليتطوروا وليتحسن مستواهم أيضًا.

وأضاف :” ركزنا على إعادة تأهيل اللاعبين من الناحية البدنية والجسدية، بعد المباراة الأولى أمام تيجريس المكسيكي التي خسرناها 1 / 2، والتي تعلمنا واستفدنا الكثير جدًا منها”.

وأكد :”في المباراة الأولى ركزنا على الدفاع أكثر من الهجوم. أردنا أن نلعب على نقاط ضعف الفريق المنافس وقمنا بالضغط عليهم من بداية المباراة وسارت الأمور على مايرام لكنهم استطاعوا العودة وحققوا الانتصار بعد أن كنا متقدمين بهدف”.

وقال :”علينا أن نكون أكثر فعالية على المرمى في مباراة الدحيل، وأن نحاول التوغل أكثر من أجل تحقيق الفوز وحسم المركز الخامس، وأعتقد أن الفريق ليس مثاليا بعد، وبعض اللاعبين مازالوا في حاجة إلى مزيد من الإنسجام والتجانس ،وجميع العناصر يبذلون جهد كبير جدًا من أجل تقديم أفضل ما لديهم وتحقيق نتائج جيدة”.

وأشاد المدرب الكوري بالتنظيم المميز للبطولة من جانب دولة وقال :” تم الترحيب بنا بشكل جيد للغاية منذ وصولنا إلى الدوحة، كدليل واضح على التميز الذي ستكون عليه بطولة كأس العالم قطر 2022 “.

وأضاف :”رغم الصعوبات والتحديات بسبب كورونا إلا أن قطر قامت بعمل وجهد كبير جدًا من أجل إقامة البطولة بأفضل صورة، وكان علينا أن نمتثل للبروتوكول الصحي والقرارات الخاصة بالتواجد داخل الفقاعة الصحية وعدم الخروج من الفندق، ونأمل أن تنتهي هذه الأزمة في المستقبل سريعًا”.

من جانبه قال اللاعب وان دو جاي إن النتيجة في المباراة الأولى أمام تيجريس المكسيكي لم تكن كما يريد الفريق على الإطلاق، وأكد:”نعتذر جدًا لجماهيرنا وعلينا أن نتحلى بالثقة لتقديم مستوى أفضل وتحقيق أهدافنا”.

وأضاف :”أثق أن الأداء سيتحسن بشكل أكبر في المباريات القادمة بداية من مباراة الدحيل”.

وأشار اللاعب إلى أن الأجواء في بطولة كأس العالم للأندية بقطر مميزة للغاية ،والملاعب رائعة وكل الأمور مهيئة والأجواء تساعد اللاعبين لتقديم أفضل ما لديهم داخل المستطيل الأخضر .