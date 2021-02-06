الدوري الفرنسي | شكوك حول مشاركة نيمار في مباراة باريس سان جيرمان ومارسيليا

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي اليوم السبت أن النجم البرازيلي نيمار غاب عن تدريبات الفريق اليوم بسبب مُعاناته من التهاب في الأمعاء.

وأضاف النادي، عبر موقعه على الإنترنت، أنه سيجرى تقييم حالة نيمار خلال الساعات المقبلة، وهو ما يثير الشكوك حول مشاركة اللاعب في المباراة المقررة أمام مارسيليا غدًا الأحد في المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري الفرنسي.

وأعلن النادي أيضًا أن الفحوص كشفت إصابة المدافع تيموتي بيمبلي بعدوى فيروس كورونا المستجد، وأنه سيخضع للعزل والبروتوكول المتبع.

كذلك يعاني المدافع الآخر كولين داجبا وسيغيب عن المباراتين المقبلتين للفريق، وسيعلن النادي آخر التطورات بشأن حالته غدًا الإثنين.

وعاد أندير هيريرا إلى التدريبات بشكل منفرد لكنه لن يشارك في مباراة الغد أمام مارسيليا، حسب ما أوضحه النادي.