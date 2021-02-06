نتيجة مباراة الانتاج الحربي واسوان فى الدوري المصري اليوم

تعرف على نتيجة مباراة الانتاج الحربي واسوان، فى إحدي مباريات اليوم السبت 6 فبراير 2021، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من الدوري المصري الممتاز.
اقتنص الانتاج الحربي، تعادلا مثيرا في الوقت القاتل أمام ضيفه أسوان، بنتيجة 1-1، فى المباراة التي جمعتهم اليوم على استاد السلام.
وسجل اللاعب محمد جابر هدف التقدم لفريق أسوان في الدقيقة 11، قبل أن يتدارك الانتاج الحربي هدف التعادل فى الدقيقة 85 عبر اللاعب محمد طلعت.
بهذه النتيجة، تقاسم الفريقان نقاط المباراة، ورفع الانتاج الحربي رصيده الى النقطة التاسعة فى المركز السادس عشر، من 11 مباراة، حقق الفوز فى مبارتين، وتعادل فى 3 مباريات، وتعرض الفريق لست هزائم.
فى المقابل رفع اسوان رصيده الى النقطة 11 فى المركز الرابع عشر بجدول الترتيب، بعد خوضه 11 مباراة، حقق الفوز فى مناسبتين، وتعادل فى 5، وتعرض لاربع هزائم.
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