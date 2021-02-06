الدوري الانجليزي | ارتيتا عن مباراة ارسنال واستون فيلا: “الفريق الافضل خسر”

استشاط ميكيل أرتيتا مدرب آرسنال غضبًا لخسارة فريقه مرة أخرى رغم أنه كان “الطرف الأفضل” أمام مضيفه أستون فيلا الذي فاز عليه 1-صفر في الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم السبت.

وسجل أولي واتكينز هدفًا بعد 74 ثانية فقط ليتجرع أرسنال الهزيمة الثانية على التوالي بعد الخسارة 2-1 يوم الثلاثاء الماضي أمام مضيفه ولفرهامبتون واندرارز.

وبينما تخطى أستون فيلا منافسه توتنهام المتعثر في الترتيب تركت النتيجة أرسنال في المركز العاشر برصيد 31 نقطة من 23 مباراة متأخرًا بنقطتين عن غريمه في شمال لندن الذي لعب 21 مباراة. ويتأخر أرسنال بتسع نقاط عن المربع الذهبي.

وألحق أرسنال الهزيمة بنفسه بعد أن خطف برتران تراوري الكرة من سيدريك سواريز لينطلق في الناحية اليمنى ويمررها داخل منطقة الجزاء إلى وأتكينز الذي تابعها بلمسة واحدة أرضية في شباك الحارس مات رايان.

وأبلغ أرتيتا شبكة بي.تي سبورت “أشعر بخيبة أمل شديدة بسبب الهزيمة والطريقة التي خسرنا بها”.

وتابع “كنا الطرف الأفضل في كل المراكز لكننا فرطنا في الكرة. منحناهم ثلاث فرص خطيرة أخرى. حين لاحت لنا الفرص للتسجيل افتقدنا اللمسة الأخيرة ولم نجد التمريرة الصحيحة أو التسديدة المتقنة.

“صنعنا ما يكفي من فرص لكننا لم نسجل وأخفقنا في الفوز بالمباراة”.