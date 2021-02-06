ابيل فيريرا: لا أعد جمهور بالميراس بلقب كأس العالم للاندية

أكد البرتغالي آبيل فيريرا مدرب نادي بالميراس البرازيلي أن وصول فريقه إلى الدور قبل النهائي ببطولة كأس العالم للأندية في قطر يعد ثمار عمل جبار خلال الفترة الماضية حتى تمكن الفريق من الوصول إلى لقب بطولة كأس كوبا ليبرتادرويس.

وقال فيريرا أنه لم يعد باللقب أو الميدالية الفضية في هذه البطولة، وكل مايعد به هو أن الفريق سيبذل قصارى جهده من أجل تحقيق الهدف المرجو في مباراة تيجريس بتحقيق الفوز وحصد بطاقة العبور إلى المباراة النهائية .

وأضاف فيريرا أن المباراة غدًا أمام الفريق المكسيكي في الدور قبل النهائي ستكون في غاية القوة ،بالنظر إلى أن الفرق المكسيكية وصلت للنهائي 4 مرات خلال السنوات الخمس الماضية.

وأكد :”الفريق المكسيكي يحظى بدعم كبير من واحدة من أكبر الجامعات في المكسيك والفريق لديه استثمارات رائعة جدًا ونعرف جيدًا جودة هذا الفريق ،وأهدافنا لن تتغير وطموحاتنا كذلك وستكون المباراة بمثابة تحد كبير بالنسبة لنا”.

وقال فيريرا في المؤتمر الصحفي الخاص بالمواجهة :”نحترم كل المنافسين بلا استثناء وسنبذل قصارى جهدنا خلال هذه المباراة وكل مباريات البطولة فهذه هي فلسفتنا ويجب أن نلعب الكرة بشكل جيد حتى نحقق الإنتصارات التي نريدها”.

وأضاف :”نحن نحب اللعب تحت الضغط لأن الضغوط تمنحنا الحافز والدافع القوي لنقدم أفضل مالدينا، ونود أن نحقق الكثير ونقدم الأفضل في هذه البطولة أمام فرق قوية وكبيرة”.

وقال فيريرا إن كرة القدم البرازيلية وأيضًا المكسيكية مليئة بالمواهب واللاعبين المميزين، وبالتالي فالمواجهة بين الفريقين ستكون في غاية القوة ومن الصعب التكهن بنتيجتها.

من جانبه أكد جوستافو جوميز لاعب الفريق البرازيلي أن بالميراس يحاول التحسن بأستمرار يومًا بعد الآخر، وقال إن جميع اللاعبين سيبذلون قصارى جهدهم من أجل تحقيق الفوز والتأهل للمباراة النهائية على حساب تيجريس المكسيكي.

وقال جوميز إن الفريق جاهز بقوة من أجل الذهاب بعيدًا في البطولة وتحقيق نتائج ترضي طموحات الجماهير.

وأضاف :”نحن مسرورون جدا لتواجدنا هنا في قطر وهذا حلم يتحقق بالنسبة لنا ،باللعب في كأس العالم للأندية ونأمل أن نقدم أفضل صورة في هذه البطولة”.

وأضاف :”فريق تيجريس ليس غريبًا عنا ونعرف جيدًا أنه فريق متميز للغاية ،وبعض الزملاء في المنتخب الوطني يلعبوا هناك في المكسيك، وفريق تيجريس يضم لاعبين مميزين للغاية ومهمين”.

وأضاف :”نعرف النجم الفرنسي جينياك لاعب تيجريس جيدًا، وقيمته كمهاجم ولاعب كبير وهداف، وسنحاول كفريق أن نقدم أفضل أداء”.