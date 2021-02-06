يقدم لكم موقع الخليج 365 فيديو يوتيوب لاهداف مباراة ريال مدريد وهويسكا في الدوري الاسباني، التي أقيمت على ملعب ألكوراز ضمن مباريات اليوم السبت في الجولة 22 من الليجا.

حَول ريال مدريد تأخره بهدف إلى فوز صعب 2/1 بفضل هدفين من المدافع الدولي الفرنسي رافاييل فاران، ليتقدم النادي الملكي إلى المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 43 نقطة (مؤقتًا)، أقل بسبع نقاط من أتلتيكو مدريد المتصدر بمباريات أقل.

وانتهى الشوط الأول من مباراة ريال مدريد وهويسكا بالتعادل السلبي، ومع مطلع الشوط الثاني سجل أصحاب الضيافة في الدقيقة 48 من تصويبة مذهلة للاعب “جالان” بعد تلقيه تمريرة عرضية من أوكازاكي على حافة منطقة الجزاء.

واستغل جالان تقدم الظهير الأيمن أودريوزولا في هجمة مرتدة ليتلقى تمريرة عرضية من أوكازاكي المنطلق خلف الظهير الأيسر للريال “فيرلان ميندي”، وتسلم جالان الكرة بالقدم اليسرى ثم سددها بنفس القدم من على خط الـ 18 لتذهب في المقص الأيسر للحارس تيبو كورتوا الذي قفز عليها دون جدوى.

لكن سرعان ما نجح ريال مدريد في إدراك هدف التعديل عند الدقيقة 55، بفضل رأسية رافاييل فاران الذي تابع تصويبة قوية من حوالي 25 ياردة، أطلقها كريم بنزيمة بعد ركلة حرة مباشرة لترتطم في العارضة وترتد داخل الستة ياردات لفاران الذي أودعها في الشباك الفارغة.

وبعد سلسلة من المحاولات الجادة من كلا الفريقين لإضافة الهدف الثاني، نجح فاران في تسجيل هدف جديد في الدقيقة 84 بمتابعة رأسية من كارلوس كاسيميرو سقطت من يد حارس مرمى هويسكا داخل منطقة الستة ياردات.

وكان الهدف الثاني للريال جاء بفضل ركلة حرة مباشرة نفذها توني كروس من مسافة 40 ياردة، لتذهب مقوسة على القائم البعيد نحو كاسيميرو الذي سدد ثم سقطت من الحارس لتجد فاران الذي كثيرًا ما عذب زيدان بسبب هفواته الدفاعية القاتلة، لكنه أراد اليوم إنقاذ المدرب الفرنسي الجزائري من الإقالة بهذه الثنائية.

فيديو يوتيوب | شاهد اهداف ريال مدريد وهويسكا في الدوري الاسباني “فوز صعب بالركلات الثابتة”