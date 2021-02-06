نتيجة مباراة بيراميدز وطلائع الجيش في الدوري المصري We

يقدم لكم موقع الخليج 365 نتيجة مباراة “بيراميدز وطلائع الجيش” في إحدى مباريات اليوم السبت 6-2-2021 ضمن الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز.

نقل بث مباشر مباراة “بيراميدز وطلائع الجيش” على قناة أون تايم سبورتس 2، بصوت المعلق الرياضي المصري “محمد الكواليني”.

وانطلقت صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش، 17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية.

حقق بيراميدز فوزًا صعبًا على طلائع الجيش، هدف مقابل لا شيء، في المباراة التي أقيمت عصر اليوم على ملعب الدفاع الجوي، والتي أدارها الحكم المصري “عبد العزيز السيد”.

وجاء هدف المباراة الوحيد لصالح بيراميدز، بعدما تحصل المهاجم الفلسطيني “محمود وادي” على ضربة جزاء من إعاقه من المدافع أحمد علاء، أنبرى لها الوافد الجديد الأوروجوياني “دييجو رولان” بنجاح وسجل هدف الانتصار في الدقيقة (77).

وافتقد بيراميدز خدمات نجومه في مواجهة اليوم، حيث غاب “عبدالله السعيد، أحمد فتحي، علي جبر، رمضان صبحي، محمد حمدي” للإصابة، وأحمد الشناوي، المهدي سليمان، أحمد الشيخ وأحمد توفيق لأسباب فنية.

واعتمد مدرب بيراميدز “رودولفو اروابارينا” على التشكيلة التالية: شريف إكرامي – أحمد سامي – أحمد أيمن منصور – طارق طه – أسامة جلال – إسلام عيسى – نبيل دونجا – محمود حمادة – إبراهيم عادل – محمود وادي – دييجو رولان.

في المقابل دخل طلائع الجيش المباراة بهذه الأسماء: محمد بسام – أحمد علاء – خالد السطوحي – حسن مجدي – محمد ناصف – عمرو السيسي – إسلام محارب – أحمد سمير – مهند لاشين.

وبهذه النتيجة رفع بيراميدز رصيده إلى 18 نقطة، ليرتقي من المرتبة السادسة إلى المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة، بعد أن لعب 12 مباراة، فاز في 4، وتعادل في 6، وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 15 هدف، واستقبلت شباكه 12 هدفا.

فيما تجمد فريق طلائع الجيش في المركز 11 وفي رصيده 11 نقطة، بعد أن لعب 11 مباراة، فاز في 3 مناسبات، وتعادل في 2، وتلقى 6 هزائم، وسجل لاعبوه 13 هدف، وتلقت شباكه 15.

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