شكرا لقرائتكم خبر عن يوفنتوس يواصل الزحف نحو صدارة الدوري الإيطالي بثنائية في شباك روما والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق يوفنتوس الإيطالي فوزا هاما على روما بهدفين دون رد خلال اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الأسبوع الـ 21 من عمر مسابقة الدوري الإيطالي «الكالتشيو».

وسجل هدفي اليوفي، كريستيانو رونالدو، في الدقيقة 13 من عمر الشوط الأول، وأكد الفوز روجر إبانيز، بالهدف الثاني للسيدة العجوز قبل نهاية اللقاء بعشرين دقيقة.

بهذا الفوز رفع يوفنتوس رصيده إلى النقطة 42 في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد روما عند النقطة 40 في المركز الرابع.