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كريسيتانو رونالدو يحقق رقمًا قياسيًا جديدًا في مسيرته

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محمد طلعت داود 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تمكن ، نجم يوفنتوس، من تسجيل الهدف الأول في مباراة فريقه أمام روما، بملعب أليانز ستاديوم، في إطار منافسات الجولة 21 من .

وفقا لشبكة «بليتشر ريبورت»، كريستيانو تمكن من تسجيل هدفه رقم 300، منذ أن بلغ عامه الـ 30، ليثبت أن العمر مجرد رقم فقط، خاصة وأن الدون قبل بلوغ عامه الـ30، كان قد سجل 463 هدفا في 718 مباراة، لكنه منذ أن بلغ 30 عامًا، سجل 300 هدف في 326 مباراة.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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