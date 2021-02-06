شكرا لقرائتكم خبر عن كريسيتانو رونالدو يحقق رقمًا قياسيًا جديدًا في مسيرته والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تمكن كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، من تسجيل الهدف الأول في مباراة فريقه أمام روما، بملعب أليانز ستاديوم، في إطار منافسات الجولة 21 من الدوري الإيطالي.

وفقا لشبكة «بليتشر ريبورت»، كريستيانو تمكن من تسجيل هدفه رقم 300، منذ أن بلغ عامه الـ 30، ليثبت أن العمر مجرد رقم فقط، خاصة وأن الدون قبل بلوغ عامه الـ30، كان قد سجل 463 هدفا في 718 مباراة، لكنه منذ أن بلغ 30 عامًا، سجل 300 هدف في 326 مباراة.