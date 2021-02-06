شكرا لقرائتكم خبر عن علي محمد علي معلقًا لمباراة الأهلي وبايرن: «البطولة تزداد لمعانا بمشاركة الأحمر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد على محمد على المعلق بقنوات «بين سبورت»، أنه سعيد بتكليفه بالتعليق على مباراة الأهلي وبايرن ميونخ الألماني في الدور نصف النهائي لكأس العالم للأندية.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية لبرنامج حضرة المواطن: «الأهلي بطل أفريقيا سوف يواجة بايرن ميونخ بطل أوروبا وهذه المباراة ستكون البداية الحقيقة لكأس العالم للأندية وأن هذه المباراة ستكون قوية للغاية».

وأكمل: «البطولة دائما تزداد لمعان وبريق خاص حال تواجد الأهلي في البطولة وتكون الأنظار متجهة بشكل كبير نحو البطولة بسبب شعبية الأهلي الذي يتواجد للمرة السادسة في البطولة».

وأردف: «يجب على لاعبي الأهلي الاستمتاع بالمباراة لأنها لن تتكرر كثيرا وهي احتكاك قوي للاعبي الأهلي وستزيدهم خبرات كثيرة دون النظر عن نتيجة المباراة، وكل شئ وارد ومن الممكن أن يحقق الأهلي نتيجة طيبة ويصعد للمباراة النهائية».

واختتم: «مباراة الأهلي وبايرن ميونخ هي بطولة في حد ذاتها وهي بطولة خاصة لجماهير الأهلي الكبيرة والتي سوف تستمتع بمشاهدة المباراة الكبري أمام بطل أوروبا وأتمنى أن تليق المباراة باسم الأهلي ومصر في نهاية المطاف».