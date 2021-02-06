شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يبدأ التحضير لمواجهة الاتحاد السكندرى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خاض فريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، بقيادة البوسني يوفيتش، تدريباته اليوم السبت، استعدادا لملاقاة الاتحاد السكندري يوم الجمعة المقبل، في إطار الأسبوع الـ ١١ من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

وعقد الجهاز الفنى اجتماع مع اللاعبين داخل الفندق قبل انطلاق المران من أجل طي صفحة المباراة الماضية والسعي نحو حصد انتصار أمام الفريق السكندري.

واشتمل المران على تدريبات بدنية من شأنها الارتقاء بالمعدلات البدنية للاعبين تحت إشراف مخطط الأحمال بجانب تنفيذ بعض الجمل الفنية منها سرعة التحول من الحالة الدفاعية للهجومية، إضافة لتدريبات على الاستحواذ والتسليم والتسلم، وخضع محمد صادق ومحمد الشامي لتدريبات خفيفة بالجري حول الملعب.