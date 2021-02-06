شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يخوض مرانًا قويًا استعدادًا لبايرن ‏ميونخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانًا قويًا مساء اليوم، السبت، على ملعب جامعة ‏قطر، استعدادًا لمواجهة بايرن ميونخ الألماني المحدد لها بعد غدٍ، الإثنين، في نصف نهائي كأس ‏العالم للأندية.‏

شهد المران، في بدايته، محاضرة فنية من الجهاز الفني، بقيادة بيتسو موسيماني للاعبين، وأعقبه ‏خوض تدريبات بدنية خفيفة، ومران فني قوي، ركز خلاله الجهاز الفني على الجانب الخططي ،‏استعدادًا لبطل أوروبا.‏

وتأهل الأهلي إلى نصف النهائي، بعد الفوز على الدحيل القطري بهدف نظيف، في مستهل ‏مشوار الفريق بكأس العالم للأندية.‏