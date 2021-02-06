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الأهلي يخوض مرانًا قويًا استعدادًا لبايرن ‏ميونخ

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أيمن هريدي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانًا قويًا مساء اليوم، السبت، على ملعب جامعة ‏قطر، استعدادًا لمواجهة بايرن ميونخ الألماني المحدد لها بعد غدٍ، الإثنين، في نصف نهائي كأس ‏العالم للأندية.‏

شهد المران، في بدايته، محاضرة فنية من الجهاز الفني، بقيادة بيتسو موسيماني للاعبين، وأعقبه ‏خوض تدريبات بدنية خفيفة، ومران فني قوي، ركز خلاله الجهاز الفني على الجانب الخططي ،‏استعدادًا لبطل أوروبا.‏

وتأهل الأهلي إلى نصف النهائي، بعد الفوز على الدحيل القطري بهدف نظيف، في مستهل ‏مشوار الفريق بكأس العالم للأندية.‏

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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