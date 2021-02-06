شكرا لقرائتكم خبر عن بايرن ميونخ يصف رحلته إلى قطر لمواجهة الأهلي بـ «المهمة الأخيرة» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الحساب الرسمي لموقع بايرن ميونخ عن وصول بعثته إلى قطر للقاء الأهلي في إطار الدور نصف النهائي من كأس العالم للأندية 2021.

وكتب فريق بايرن ميونخ على حسابه باللغة الغربية على موقع «تويتر» مع صورة لأتوبيس الفريق: «بعد رحلة طويلة البايرن يصل الدوحة #المهمة_الأخيرة #البايرن».

وعلق حساب بايرن ميونخ باللغة الانجليزية على «تويتر» FC Bayern English على نفس الصور بعبارة «land safely in Doha» «هبطنا بسلام في الدوحة».

كما وضع حساب بايرن ميونخ الرسمي على تويتر باللغة الغربية صور مغادرة لاعبيه للأتوبيس لحظة وصوله إلى الفندق في الدوحة مع تعليق «البافاري في الدوحة»، وعلق حساب الفريق باللغة الانجليزية على «تويتر» FC Bayern English على نفس الصور بعبارة «Hello Doha» «مرحبا الدوحة».

وتأخر وصول فريق بايرن ميونيخ إلى قطر لمدة 7 ساعات بسبب تأخر الإقلاع بسبب رفض الإذن بالإقلاع إلى الدوحة للقاء الأهلي في الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للاندية 2021.

صور وصول فريق بايرن ميونخ قطر لمواجهة الأهلي والنادي يصفها بـ«المهمة الأخيرة»

صور وصول فريق بايرن ميونخ قطر لمواجهة الأهلي والنادي يصفها بـ«المهمة الأخيرة»

صور وصول فريق بايرن ميونخ قطر لمواجهة الأهلي والنادي يصفها بـ«المهمة الأخيرة»

صور وصول فريق بايرن ميونخ قطر لمواجهة الأهلي والنادي يصفها بـ«المهمة الأخيرة»

صور وصول فريق بايرن ميونخ قطر لمواجهة الأهلي والنادي يصفها بـ«المهمة الأخيرة»

صور وصول فريق بايرن ميونخ قطر لمواجهة الأهلي والنادي يصفها بـ«المهمة الأخيرة»