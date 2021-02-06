شكرا لقرائتكم خبر عن محمد طلعت ينقذ الإنتاج الحربي من فخ أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجح فريق الإنتاج الحربي من خطف نقطة التعادل أمام فريق أسوان، خلال اللقاء الذي جمعهما، اليوم، على ملعب «الأهلي WE السلام»، ضمن مباريات الجولة الـ 12 من الدوري الممتاز.

تقدم محمد جابر لفريق أسوان، قبل أن يدرك محمد طلعت التعادل للإنتاج الحربي.

رفع أسوان، رصيده للنقطة 11 في المركز الـ 11، فيما ارتفع رصيد الإنتاج الحربي للنقطة التاسعة في المركز الـ 16.