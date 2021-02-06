شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يصحح مساره من بوابة طلائع الجيش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عاد بيراميدز لسكة الانتصارات في الدوري بعد الفوز على طلائع الجيش بهدف دون رد، بعد 4 مباريات بلا فوز، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة الـ12 من الدوري المصري.

سجل دييجو رولان هدف بيراميدز في الدقيقة الـ 77 من ركلة جزاء.

الفوز رفع رصيد بيراميدز إلى المركز الرابع مؤقتا برصيد 18 نقطة، فيما تجمد رصيد طلائع الجيش عند 11 نقطة في المركز الـ 12.