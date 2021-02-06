شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عواد بعد خروجه من قائمة الزمالك أمام الاتحاد: «وإن سألوك عن العدل» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص محمد عواد، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على توجيه رسالة غامضة ومثيرة للجدل داخل الشارع الزملكاوي عقب استبعاده من قائمة الاتحاد.

ونشر محمد عواد عبر حسابه الشخصي على «إنستجرام» رسالة تقول: «وإن سألوك عن العدل في بلاد المسلمين قل لهم لقد مات عمر».

وتواجد محمد عواد بديلا في مباريات فريقه الماضية، بعد إصابة محمود عبدالرحيم «جنش»، قبل أن يعود الأخير لقائمة فريقه بعد التعافي من إصابته.