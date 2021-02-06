شكرا لقرائتكم خبر عن «سيدات يد الأهلي» يفوز على الطيران في الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجح فريق سيدات كرة اليد بالنادي الأهلى في تحقيق الفوز على الطيران بنتيجة 37-22، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم، السبت، ضمن منافسات بطولة الدوري.

وأقيمت المباراة على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، وقدم الفريق عرضًا قويًّا على مدى شوطي المباراة، بفضل الدفاع القوي والهجوم المرتد السريع.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم الأهلي على الطيران بنتيجة 19-11، وفي الشوط الثاني، واصل الفريق تفوقه على الطيران، وحسم اللقاء لصالحه بنتيجة 37-22.

ويلتقي فريق سيدات يد الأهلي مع هليوليدو،الجمعة المقبل، على صالة الأهلي، في منافسات بطولة الدوري.

يذكر أن الفريق فاز في مباراة أمس على فريق 6 أكتوبر بنتيجة 38-24، في اللقاء الأول بعد استئناف بطولة الدوري، بسبب تنظيم بطولة كأس العالم لكرة اليد.