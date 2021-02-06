شكرا لقرائتكم خبر عن موعد لقاء الزمالك أمام الاتحاد السكندري.. والقنوات الناقلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلتقى فريق الزمالك والاتحاد السكندرري، ضمن مباريات الجولة الثانية عشرة من الدوري الممتاز.

الزمالك يدخل اللقاء، بعد خسارة غير متوقعة من غزل المحلة بهدفين مقابل هدف، ولكنه ظل في صدارة ترتيب الدوري برصيد 23 نقطة.

على الجانب الآخر، زعيم الثغر هذا الموسم يمر بمرحلة من تخبط النتائج، ويصارع للهروب من مناطق الهروب، بعد لعب ست مباريات فقط، يحتل بهم المركز السادس عشر برصيد ثماني نقاط.

تقام مباراة الزمالك والاتحاد السكندري، غدا، الأحد7 فبراير 2021، على استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الثانية عشرة من الدوري المصري.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر، وتمتلك قنوات «أون تايم سبورتس»، حقوق إذاعة مباريات الدوري المصري، وستقوم بإذاعة مباراة الزمالك وزعيم الثغر على الهواء مباشرة.