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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر موغوروزا تواجه بارتي في نهائي بطولة يارا فالي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 6 فبراير 2021
واصلت لاعبة التنس الاسبانية غاربيني موغوروزا مستوياتها الرائعة في بطولة يارا فالي كلاسيك الإعدادية لبطولة أستراليا المفتوحة، بعد تغلبها على التشيكية ماركيتا فوندروسوفا بنتيجة مجموعتين نظيفتين بسهولة تامة وبواقع 6 - 1 و6 - 0، لتواجه في النهائي بارتي، والتي تأهلت للنهائي مباشرة بعد انسحاب منافستها في نصف النهائي، الأمريكية المخضرمة سيرينا ويليامز، بسبب للإصابة.
وقالت موغوروزا:" أنا سعيدة للغاية لخوض نهائي جديد، سيطرت على المباراة منذ اللحظات الأولى، من الجيد دوماً اللعب أمام أفضل اللاعبات، وغداً سأواجه المصنفة الأولى في العالم".