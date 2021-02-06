موغوروزا تواجه بارتي في نهائي بطولة يارا فالي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 6 فبراير 2021

واصلت لاعبة ​التنس​ الاسبانية غاربيني ​موغوروزا​ مستوياتها الرائعة في ​بطولة يارا فالي​ كلاسيك الإعدادية لبطولة أستراليا المفتوحة، بعد تغلبها على التشيكية ​ماركيتا فوندروسوفا​ بنتيجة مجموعتين نظيفتين بسهولة تامة وبواقع 6 - 1 و6 - 0، لتواجه في النهائي ​بارتي​، والتي تأهلت للنهائي مباشرة بعد انسحاب منافستها في نصف النهائي، الأمريكية المخضرمة ​سيرينا​ ويليامز، بسبب للإصابة.



وقالت موغوروزا:" أنا سعيدة للغاية لخوض نهائي جديد، سيطرت على المباراة منذ اللحظات الأولى، من الجيد دوماً اللعب أمام أفضل اللاعبات، وغداً سأواجه المصنفة الأولى في العالم".