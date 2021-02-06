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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فاران: فوز مهم وعلينا القتال حتى نهاية الموسم والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 6 فبراير 2021
أعرب الدولي الفرنسي رافاييل فاران مدافع ريال مدريد الاسباني عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق أمام هويسكا 2-1، في الجولة 21 من الدوري الإسباني.
وسجل فاران ثنائية فريقه في المباراة، بعدما كان ريال مدريد متأخرًا في النتيجة مع بداية الشوط الثاني.
وقال فاران بعد المباراة:" انه انتصار مهم للغاية، ويجعلنا أكثر ثقة الآن".
وأضاف:" شخصية الفريق تظهر دائمًا في الأوقات الصعبة، ونمر الآن بفترة صعبة في ظل العديد من الإصابات".
وتابع:" انا سعيد لتسجيلي هدفين، لم أسجل منذ عام كامل، لذلك أشعر بالسعادة".
واختتم:" علينا أن نواصل العمل، سنقاتل حتى نهاية الموسم، سنقاتل على كل شيء".