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فاران: فوز مهم وعلينا القتال حتى نهاية الموسم

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 6 فبراير 2021

أعرب الدولي الفرنسي رافاييل ​فاران​ مدافع ​​ الاسباني عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق أمام ​هويسكا​ 2-1، في الجولة 21 من .

وسجل فاران ثنائية فريقه في المباراة، بعدما كان ريال مدريد متأخرًا في النتيجة مع بداية الشوط الثاني.

وقال فاران بعد المباراة:" انه انتصار مهم للغاية، ويجعلنا أكثر ثقة الآن".

وأضاف:" شخصية الفريق تظهر دائمًا في الأوقات الصعبة، ونمر الآن بفترة صعبة في ظل العديد من الإصابات".

وتابع:" انا سعيد لتسجيلي هدفين، لم أسجل منذ عام كامل، لذلك أشعر بالسعادة".

واختتم:" علينا أن نواصل العمل، سنقاتل حتى نهاية الموسم، سنقاتل على كل شيء".

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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