فاران: فوز مهم وعلينا القتال حتى نهاية الموسم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 6 فبراير 2021

أعرب الدولي الفرنسي رافاييل ​فاران​ مدافع ​ريال مدريد​ الاسباني عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق أمام ​هويسكا​ 2-1، في الجولة 21 من الدوري الإسباني.



وسجل فاران ثنائية فريقه في المباراة، بعدما كان ريال مدريد متأخرًا في النتيجة مع بداية الشوط الثاني.

وقال فاران بعد المباراة:" انه انتصار مهم للغاية، ويجعلنا أكثر ثقة الآن".

وأضاف:" شخصية الفريق تظهر دائمًا في الأوقات الصعبة، ونمر الآن بفترة صعبة في ظل العديد من الإصابات".

وتابع:" انا سعيد لتسجيلي هدفين، لم أسجل منذ عام كامل، لذلك أشعر بالسعادة".

واختتم:" علينا أن نواصل العمل، سنقاتل حتى نهاية الموسم، سنقاتل على كل شيء".