لوريان يحقق فوزاً غالياً امام ستاد ريمس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 6 فبراير 2021

ضمن منافسات الجولة 24 خلال فعاليات بطولة ​الدوري الفرنسي​ لكرة القدم " ​الليغ 1​ "، حقق ​فريق لوريان​ فوزاً غالياً ليحصد 3 نقاط مهمة بعد تفوقه بهدف يتيم امام فريق ​ستاد ريمس​ في اللقاء الذي اقيم بدون جماهير بسبب انتشار فيروس كورونا على ارض ملعب ستاد دو موستوار أيف ألانمات.



انتهى الشوط الاول سلبياً بين الطرفين قبل ان يخطف اصحاب الارض الانتصار المستحق بعد ان سجل اللاعب الدولي لوران أبيرجيل هدف الانتصار في الدقيقة 53 ليقود فريقه لتحقيق المطلوب وخطف نقاط المباراة.