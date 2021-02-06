خسارة مزدوجة لارسنال بعد لقاء استون فيلا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 6 فبراير 2021

تعرض فريق ​ارسنال​ الانكليزي لخسارة جديدة امام ​استون فيلا​ بنتيجة 1-0 ضمن الجولة 23 من ​الدوري الانكليزي​ الممتاز.



لكن خسارة ارسنال تضاعفت باصابة نجم الوسط الغاني توماس ​بارتي​ خلال المباراة.

وتعرض بارتي لإصابة قوية في الشوط الثاني من المباراة، بعد احتكاك قوي مع أحد لاعبي الفيلانز، ليغادر الملعب في الدقيقة 74، ويدخل بدلًا منه البرازيلي ويليان.

وتسببت الإصابات في غياب بارتي عن العديد من المباريات المهمة، منذ انتقاله لصفوف آرسنال في الصيف الماضي قادمًا من أتلتيكو مدريد.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن بارتي قد غاب عن عشرة مباريات لعبها آرسنال هذا الموسم في كافة المسابقات، بسبب إصابة على مستوى الفخذ.